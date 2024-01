91-jarige vlamt door het rode licht en boort zich in woning: “Pand onbewoonbaar”

In Sint-Stevens-Woluwe is zaterdagmiddag een 91-jarige bestuurder met zijn BMW met hoge snelheid in een woning gecrasht. Niemand raakte gewond maar de schade is groot. De woning is voorlopig onbewoonbaar.

Het ongeval gebeurde iets na 16 uur aan het op- en afrittencomplex van de E40. “Een 91-jarige bestuurder is door het rode licht gereden en vervolgens in de woning beland”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De ademtest van de bestuurder was negatief maar gelet op het gevaarlijk rijgedrag werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken”, aldus nog Blondeau. Het voertuig werd getakeld en is perte totale.”

De impact was groot. De wagen vloog door de tuinafsluiting en de haag om zich uiteindelijk door de gevel te boren en in de living van de woonst te belanden. Politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. De woning werd gestut maar werd uiteindelijk toch op aanraden van de brandweer voorlopig onbewoonbaar verklaard op last van de burgemeester. Het is al de derde keer op een paar jaar dat de bewoners een soortgelijk drama meemaken.

“De bewoners mogen hun huis niet binnen”, zegt Nils Meert van de gemeentelijke Dienst Integrale Veiligheid. “De stabiliteitsingenieur is nog niet kunnen langskomen en de brandweer wou het risico niet lopen omdat er ook scheuren waren in de zijmuren. De gevel is dichtgemaakt met het houten platen en we gaan ook hekken voorzien.”