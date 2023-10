Aankoop loods en kinderdagverblijf biedt Grimbergen toekomstperspectief voor verdere ontwikkeling zone

Het gemeentebestuur van Grimbergen krijgt groen licht voor de aankoop van de panden en gronden ter hoogte van Koningslosesteenweg nummer 52. Het gaat om een loods en een woning die fungeren als een kinderdagverblijf van 3WPlus, dat samenwerkt met de gemeente. De aankoop van de site van 37 are is goed voor een investering van 2,1 miljoen euro.

“De panden en gronden grenzen aan de gemeentelijke eigendommen van de Grote Winkellaan en de Rodepoortstraat, wat de zone uiterst strategisch maakt met het oog op een toekomstgerichte ontwikkeling”, zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Zo vermijden we dat private initiatiefnemers eventuele ontwikkelingen in de verkeerde richting sturen.”

“Het gebouw van het voormalige kinderdagverblijf Chef Tut, dat nu door de gemeente werd gekocht, werd helemaal gerenoveerd”, vult schepen van Welzijn Jean-Paul Windelen (N-VA) aan. “Het pand biedt plaats aan 33 kinderen. Sinds kort wordt het betrokken door kinderdagverblijf Villa Rijckendael van 3Wplus.”

Kwalitatieve ruimte

“We zijn heel blij dat we op die manier opnieuw een kinderdagverblijf de kwalitatieve ruimte die ze verdienen, kunnen geven. Op langere termijn zijn er misschien nog mogelijkheden op de site, want de nood aan kinderopvang in Strombeek-Bever is groot. De handelszaken die momenteel gevestigd zijn in de loods op het terrein, verhuizen op termijn naar de Nijverheidslaan.”

Het gemeentebestuur gunde in augustus al een opdracht voor de opmaak van het strategisch patrimoniumplan. “Daarbij zullen alle gemeentelijke gebouwen worden doorgelicht”, vertelt schepen van Gebouwen, Kirsten Hoefs (CD&V). “Met die analyse komt ook een inschatting van de te voorziene investeringskosten in alle gebouwen voor de volgende jaren.”



Recreatiemogelijkheden

“Afgelopen week werd ook de gunning voor de opmaak van het Behoefteplan Sportinfrastructuur goedgekeurd. Deze studies zijn noodzakelijk vooraleer we een visie uitwerken over eventuele recreatiemogelijkheden op deze site.”

“Daarnaast is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Gabariten voor Strombeek-Bever lopende, waarbij we onderzoeken waar er in de toekomst al dan niet bijkomende bebouwing mogelijk is. Ook dit RUP is belangrijk voor een samenhangende visie op deze site. Een ontwikkeling op korte termijn op de site aan de Koningslosesteenweg is dus niet aan de orde.”