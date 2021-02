Aanleg Nederhempark loopt vertraging op

In Halle zal de aanleg van het Nederhempark langer duren dan voorzien. De bodem is meer vervuild dan oorspronkelijk werd ingeschat. Daarnaast moet ook een betonlaag onder de helft van het toekomstige park verwijderd worden.

“Dat de bodem verontreinigd is, komt niet geheel onverwacht, want Nederhem is een voormalige industriële site”, stelt schepen van Milieu Bram Vandenbroecke. “Toch is de vervuiling groter dan het bodemonderzoek liet uitschijnen.” De landschapsaannemer die het park zal realiseren gaat ook de bodem saneren. Daarvoor telt de stad zo’n 258.000 euro extra neer.

Onder ongeveer de helft van het toekomstig park werd bovendien een verharding aangetroffen. “Die zou de aanplanting en groei van de voorziene planten en bomen kunnen bemoeilijken en de waterhuishouding verstoren”, laat Vandenbroecke weten. Daarom zal ook de ondergrondse betonlaag volledig verwijderd worden.

Archieffoto