Aanschuiven voor prik in pop-up vaccinatiecentrum Itterbeek

In Itterbeek, een deelgemeente van Dilbeek kan je vandaag en donderdag, zonder afspraak, een prik krijgen met het Johnson & Johnson-coronavaccin. In het oude schoolgebouw aan Keperenberg richtte de gemeente daarvoor een pop-up vaccinatiecentrum in.

Door een overschot aan vaccins roept de gemeente Dilbeek inwoners boven de 18 jaar die nog geen eerste prik met een ander vaccin kregen, op om zich te laten vaccineren in het pop-up vaccinatiecentrum in Itterbeek. Die locatie is niet zomaar gekozen. "Het leek ons een goed idee om kort bij de mensen te gaan. Itterbeek is het verst verwijderd van het vaccinatiecentrum in Dilbeek en een verbinding is niet optimaal", zegt centrumverantwoordelijke Louis Massagé.

De oproep via de gemeente bereikte goed de doelgroep. "Deze ochtend was er veel meer volk dan verwacht. We hadden niet zo zo'n groot succes verwacht. Ondertussen is de eerste drukte voorbij, maar we zijn nog de hele dag open. Donderdag volgt een tweede dag hier in Itterbeek", aldus Massagé. "Zo'n extra vaccinatieplek duwt niet alleen de vaccinatiegraad, maar ook het tempo meteen een stuk hoger."

Foto: Vaccinatiecentrum Dilbeek-Ternat