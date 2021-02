Aantal besmettingen daalt minder snel

Het aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde daalt nog altijd, maar wel minder uitgesproken dan vorige week. Volgens het gezondheidsinstituut Sciensano tonen de recente cijfers zelfs aan dat we binnen enkele dagen opnieuw een stijging kunnen verwachten.

De voorbije week telde Halle-Vilvoorde 735 nieuwe positieve gevallen. Dat zijn er zo’n 50 minder dan de week daarvoor. De meeste besmettingen werden vastgesteld in Halle (78). Daarna volgen Vilvoorde (62), Sint-Pieters-Leeuw (56), Dilbeek (41) en Grimbergen (31). In het UZ Brussel liggen momenteel 22 COVID-patiënten, zes minder dan vorige week. In het AZ Jan Portaels werd deze week de COVID-afdeling gesloten. Het Vilvoordse ziekenhuis schakelde over naar kamerisolatie voor de drie COVID-patiënten die er nog verblijven.

Intussen is bij zo’n 19.000 mensen in onze regio een eerste prikje gezet. 11.600 van hen hebben al een tweede dosis gekregen en zijn dus volledig gevaccineerd. Dat is goed voor 2,3% van de volwassen bevolking in onze regio.