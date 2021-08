Aantal coronabesmettingen in Halle-Vilvoorde daalt licht

In Halle-Vilvoorde hebben deze week 941 personen een positieve coronatest afgelegd. Dat is een lichte daling in vergelijking met vorige week. Toen waren er nog 969 nieuwe coronabesmettingen.

De meeste nieuwe besmettingen werden in Vilvoorde genoteerd. 137 inwoners van de Zennestad hebben afgelopen week positief getest op COVID-19. Zo komt ongeveer één op de zeven nieuwe besmettingen in onze regio uit Vilvoorde. Ook in Grimbergen, Zaventem, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek werden deze week meer dan vijftig positieve tests afgenomen.

In het UZ Brussel zijn momenteel twintig coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er vijf meer dan vorige week. Ruim 460.000 mensen in Halle-Vilvoorde kregen intussen al een eerste vaccin. Op vlak van tweede prikjes werd de voorbije dagen een nieuwe mijlpaal bereikt, want meer dan 400.000 mensen zijn intussen volledig gevaccineerd. Dat is goed voor 80 procent van de volwassen bevolking.