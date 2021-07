Aantal coronabesmettingen neemt fors toe

Net zoals in de rest van het land neemt het aantal coronabesmettingen in Halle-Vilvoorde snel toe. De voorbije week telde onze regio 742 besmettingen. Dat zijn er ruim dubbel zoveel als vorige week.

Vorige week telde Halle-Vilvoorde nog 354 nieuwe coronagevallen. Deze week werden er 742 besmettingen vastgesteld. Daarmee is er voor de tweede week op rij sprake van een verdubbeling. Met 66 besmettingen heeft Zaventem het hoogste cijfer. Ook in Vilvoorde, Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode werden de voorbije week meer dan 40 positieve coronatesten afgelegd.

Het aantal coronapatiënten in het UZ Brussel is ondertussen wel gedaald van 19 naar 16. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde kwamen er geen nieuwe patiënten bij. Ondertussen heeft 85 procent van de volwassen bevolking in de regio al een eerste coronaprik gekregen. Ruim 290.000 inwoners zijn volledig ingeënt.