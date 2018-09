Aantal fietsers in Halle sterk gestegen

Net als drie jaar geleden deed Fietsersbond Halle mee aan de Vlaamse Fietstelweek, georganiseerd door Fietsberaad Vlaanderen. Daarbij worden het aantal fietsers op een aantal belangrijke punten in een stad geteld. Velen merkten de afgelopen maanden al een sterke stijging op van het aantal fietsers. De tellingen bevestigen dat vermoeden. Het aantal fietsers is op drie jaar tijd in Halle sterk gestegen. Een bewijs dat de verbeterde infrastructuur een positief effect heeft. Toch blijven er nog veel zwakke schakels over.

Het is de tweede keer dat Fietsersbond Halle aan het initiatief van het Fietsberaad deelneemt. Het is belangrijk om het aantal fietsers en de door hen gevolgde routes in kaart te brengen, zodat het beleid daar op afgestemd kan worden. Omdat de stad niet inging op de vraag van het Fietsberaad zijn enkele vrijwilligers van de Fietsersbond beginnen tellen. Er werd geteld op drie locaties, ter hoogte van de Bospoortbrug, op de Roggemanskaai aan de kruising met de nieuwe Spoorwegstraat op de kanaalroute en aan Nederhem op de Sasbrug.

Aan de Bospoortbrug werd in 2 opeenvolgende dagen geteld, telkens tussen 7 en 9 uur. Dit jaar steeg het aantal fietsers naar 563. Vooral de stijging richting het centrum en dan met name van de schoolgaande jeugd is opvallend.

Het fietsverkeer komende uit de Sint-Rochusstraat heeft sedert een jaar een fietssuggestiestrook en meer ruimte gekregen door het éénrichtingsverkeer. De Bospoortbrug zelf blijft een gevaarlijke schakel in de route naar school; heel wat fietsers wringen zich tussen het auto – en busverkeer. Na de voltooiing van de Zuidbrug zal de situatie aan de Bospoortbrug voor fietsers sterk verbeteren. Maar Fietsersbond Halle stelt voor om op korte termijn de gekleurde fietssuggestiestrook van en naar Sint-Rochus ook op de Bospoortbrug door te trekken tot aan de Basiliekstraat. Zo krijgen fietsers meer zichtbaarheid en meer ruimte; het autoverkeer kan dan achter de fietsers blijven in plaats van omgekeerd. Ook de Basiliekstraat zelf tot aan de Parklaan blijft gevaarlijk; dit gedeelte zou beter eveneens het statuut van fietsstraat krijgen.

Ook op de Roggemanskaai ter hoogte van de garage Audi werd geteld. In totaal telde de Fietsersbond op de kanaalroute 160 fietsers, 126 in de richting van Brussel, 34 in de richting van Halle. Veel fietsers deden hun beklag over de gevaarlijke oversteek in de bocht vooral voor fietsers die van Brussel komen richting Halle. Ook hier zijn dringend maatregelen nodig.

Een derde telpunt was op Nederhem, ter hoogte van rotonde aan het zwembad. Hier werden 280 fietsers geteld tussen 7u30 en 8u30. Ook deze veel gebruikte route heeft meerdere onduidelijke punten en kan met weinig kosten sterk verbeterd worden. Fietsersbond heeft dit al meerdere malen aangekaart en voorstellen ter verbetering gedaan, maar voorlopig zonder positief resultaat, klinkt het.