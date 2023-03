Aantal GAS-boetes voor foutparkeerders exponentieel gestegen in Grimbergen

Vooral foutparkeren is een probleem in Grimbergen. Het aantal vastgestelde overtredingen was in 2022 goed voor een boetebedrag van 264.088 euro. Dat is een spectaculaire stijging van 331 procent tegenover 2021.

Ook het sluikstorten geraakt maar niet afgeleerd, hoewel gerichte controleacties, extra camerabewaking en een aantal ingrepen wel resultaat opleveren. Vorig jaar werd voor een som van 30.105 euro aan boetes uitgeschreven.

De komende maanden voeren de gemeente Grimbergen en de politie gerichte controles uit op mogelijke inbreuken. Daarbij worden vooral foutparkeerders geviseerd.

Van de uitgeschreven GAS-boetes in 2022 is bijna 87.000 euro nog niet betaald door de overtreders.