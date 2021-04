Aantal gedwongen opnames van minderjarigen neemt toe in Halle-Vilvoorde

Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch is ongerust over de toename van het aantal gedwongen opnames van minderjarigen in onze regio. Dat zegt ze in een interview met de krant De Morgen. “We tellen terecht de bedden op intensieve zorg, maar de bedden in de geestelijke gezondheidszorg zijn al jaren volzet”, aldus Van Wymersch.

Het aantal gedwongen opnames van minderjarigen in Halle-Vilvoorde steeg van maart 2020 tot maart 2021 van 300 naar 369. “De huidige situatie veroorzaakt heel wat stress in sommige gezinnen en door het wegvallen van school en hobby’s zijn er voor veel twaalfplussers geen uitlaatkleppen meer”, zegt Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch in de krant De Morgen. “Er is sowieso te weinig aandacht voor het mentale welzijn. Momenteel tellen we terecht het aantal bedden op intensieve zorg, maar de bedden in de geestelijke gezondheidszorg zijn al veel langer volzet. De wachttijden in de jeugdpsychiatrie lopen op tot acht maanden.”

Ook het aantal processen-verbaal van jongeren neemt toe. “Jongeren die wij voordien niet kenden, verschijnen plots op de radar van politie en gerecht, omdat ze meermaals de covidmaatregelen overtreden”, gaat Van Wymersch voort. Voor die jongeren heeft een parketcriminoloog van Halle-Vilvoorde een veertigtal positieve projecten opgestart. “Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het Rode Kruis. Met die projecten willen we structuur in hun dag brengen of een weekplanning maken die coronaproof is”, vervolgt de Procureur des Konings. “Het dossier van een jongere die het project goed uitvoert, wordt geklasseerd zonder gevolg.”​