Aantal jonge ondernemers groeit fors: “Als je jong bent, kan je je volledig smijten op je zaak”

Joran is amper 18 jaar als hij start met zijn eigen fietsenwinkel Castbikes. “Het zat er eigenlijk van jongs af aan in”, zegt Joran. “Mijn vader heeft altijd in de automechanica gezeten, waardoor ik ook al snel aan mechanica en aan fietsen aan het prutsen was. Mijn studies aan Don Bosco in Halle waren dan ook in die richting, waar ik leerde sleutelen aan tuinmachines, fietsen en motoren. Als je jong bent en geen gezin hebt waar je rekening moet mee houden, kan je je volledig smijten op je zaak. Het was één van de beste beslissingen die ik heb gemaakt in mijn leven.”

Eerst werd Joran student-ondernemer. “Dat statuut verklaart deels de stijging van het aantal jonge zelfstandigen, waarbij ze hun studies combineren met een zelfstandige activiteit binnen een voordelige bijdrageregeling”, zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant. “Al is dit zeker niet de enige verklaring. Ook de drempels om te ondernemen werden verlaagd. Zo zijn er minder stringente voorwaarden bij opstart van een vennootschap en zijn de financieringsmogelijkheden voor ondernemers verruimd. Denk maar aan de winwinlening, het vriendenaandeel en crowdfunding die aan populariteit winden.”