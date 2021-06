Aantal reizigers op Brussels Airport stijgt opnieuw

Op de luchthaven van Zaventem is het aantal passagiers tijdens de maand mei weer gestegen. Door de opheffing van het verbod op niet-essentiële reizen daalt het aantal reizigers voor het eerst in maanden niet meer. Ook het vrachtvervoer deed het afgelopen maand opvallend goed.

Tijdens de maand mei verwelkomde Brussels Airport 405.000 passagiers. Dat is een daling van 82 procent in vergelijking met dezelfde periode twee jaar geleden, maar wel een opvallende stijging in vergelijking met mei vorig jaar. Als gevolg van de coronapandemie bereikte het aantal passagiers toen een historisch dieptepunt. De recente stijging komt er door de opheffing van het verbod op niet-essentiële reizen en het feit dat in steeds meer Europese landen de coronamaatregelen minder streng worden.

Sinds het begin van het jaar kent Brussels Airport een voortdurende stijging van het vrachtverkeer. Dat was ook tijdens de maand mei het geval. Het vachtverkeer steeg met 33 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.