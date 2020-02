Aantal werkzoekenden op laagste peil sinds 2010

Goed nieuws wat betreft de werkloosheid in Halle-Vilvoorde. Het aantal werkzoekenden in onze regio staat op het laagste peil sinds 2010. Dat blijkt uit cijfers van VDAB.

Eind januari waren er in Halle-Vilvoorde 14.497 werkzoekenden. Tien jaar geleden zochten rond dezelfde periode 15.975 mensen werk. Tussen 2010 en 2016 steeg het aantal werkzoekenden in onze regio naar een hoogtepunt, met 18.520 werkzoekenden. Dat zijn er ruim 4.000 meer dan het begin van dit jaar.

Eén van de verklaringen voor die opvallende daling is de economie die op volle toeren draait in onze regio. Heel wat bedrijven zijn daardoor op zoek naar personeel. Dat blijkt ook uit het aantal vacatures dat VDAB in 2019 ontvangen heeft. Vorig jaar waren er dat 73.368, tien jaar geleden minder dan de helft: 33.912.