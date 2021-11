Het aantal zwarte verkeerspunten in Vlaams-Brabant is de afgelopen vier jaar met een kwart afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. In onze provincie zijn nog 23 zwarte punten. Vijftien daarvan bevinden zich in de regio Halle-Vilvoorde.

Aantal zwarte verkeerspunten in Vlaams-Brabant is verminderd

Terwijl in Vlaanderen het aantal zwarte verkeerspunten de voorbije vier jaar is toegenomen met 113, daalt dat aantal in de provincie Vlaams-Brabant van 31 naar 23. Acht daarvan liggen gedeeltelijk of volledig op de Ring rond Brussel. Het aantal letselongevallen bepaalt of een punt als gevaarlijk geïndiceerd wordt. Dodelijke slachtoffers wegen harder door dan lichtgewonde personen op de prioriteitenscore.

Vijftien van de 23 zwarte punten in Vlaams-Brabant liggen in de regio Halle-Vilvoorde. Op vier van die punten worden werkzaamheden uitgevoerd, op drie andere zijn grote werkzaamheden gepland en op twee punten zullen kleine, maar noodzakelijke ingrepen gebeuren. Naar vijf andere punten loopt op dit moment een onderzoek. Volgend jaar voorziet de Vlaams Regering 107,4 miljoen euro om te investeren in verkeersveiligheid. ​