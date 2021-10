Aanwezigheid Nederlandstalig personeelslid verplicht in horecazaken Zennevallei

In VIVA! Wijnen blikken we terug op onze uitstap naar 2 wijnkastelen die RINGtv vorig jaar organiseerde. Met onze kijkers brachten we een bezoek aan wijnkasteel Genoels-Elderen in het Limburgse Haspengouw en wijnkasteel Vandeurzen in het Vlaams-Brabantse Hageland.