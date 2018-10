Acht bestuursleden weg, voorzitter Halattraction keert terug

Voorzitter Jos Appelmans keert terug als voorzitter van Halattraction, de organisator van het carnaval in Halle. Vorige maand stapte Appelmans nog op omdat hij naar eigen zeggen niet wilde samenwerken met 'postjespakkers' in het bestuur. Acht van die bestuursleden hebben zondagavond wel hun ontslag ingediend.

Het zijn woelige tijden voor Halattraction. De driejaarlijkse verkiezingen van het bestuur zijn sinds enkele maanden de aanleiding voor een hevige strijd achter de schermen van het Halse carnaval. Enkele mensen die zich kandidaat hadden gesteld voor bepaalde posten, werden weggestemd. Voorzitter van Halattraction Jos Appelmans en drie andere bestuursleden namen daarop ontgoocheld ontslag.

De overige bestuursleden van Halattraction probeerden de voorbije weken de brokken te lijmen, maar dat draaide helemaal anders uit. Acht bestuursleden boden zondagavond samen hun ontslag aan. "Met Jos Appelmans is geen dialoog mogelijk, hoewel hij naar de buitenwereld anders laat uitschijnen. Zijn enige doel is met een beperkte groep alle beslissingen te nemen," klonk het in een open brief.

Het Halse carnaval leek op apegapen te liggen, maar enkele dagen na de ontslagen keert Jos Appelmans terug als voorzitter. "Ik voel mij gesteund door de carnavalsgemeenschap, daarom neem ik de draad opnieuw op. Natuurlijk zal Carnaval Halle volgend jaar in maart plaatsvinden. Ook de toekomst is verzekerd. Er zijn gemotiveerde mensen die willen toetreden tot het bestuur," besluit Jos Appelmans.