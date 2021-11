Acht leegstaande panden omgevormd tot sociale woningen via WarmNest

Begin dit jaar werd het pilootproject WarmNest afgetrapt in Ternat. Energiehuis 3Wplus en Klimaatpunt willen in Halle-Vilvoorde leegstaande panden renoveren en omvormen tot een sociale woning. “Ondertussen zijn acht renovaties afgerond. Drie werven zijn opgestart en twee andere panden zullen binnenkort gerenoveerd worden”, zegt Roel Vanhee van Energiehuis 3Wplus. “Bovendien hebben zestig eigenaars van samengeteld negentig panden ons gecontacteerd.”

Veertien gemeenten werken mee aan WarmNest. In Ternat, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Halle en Zemst kregen leegstaande woningen al een opknapbeurt. “De panden zijn ouder dan veertig jaar. In de meeste woningen moesten we ingrijpende renovatiewerken uitvoeren”, vertelt An Verspecht van Klimaatpunt. “Het dak, de muren, de kelder, de ramen, de verwarming en de elektriciteit werden aangepakt. Het EPC-label ging daardoor van F naar B. Meestal werd ook de badkamer en keuken heringericht of vernieuwd.” De meeste woningen die gerenoveerd zijn, zijn ondertussen bewoond.