Het dossier van de nieuwe achterbouw van het historische stadhuis gaat al enkele jaren mee. Eerder dit jaar werd het definitieve ontwerp goedgekeurd. De aanbouw krijgt de opvallende vorm van een druppel mee. “Daardoor sluit het gebouw veel smaller aan op het historische stadhuis”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot. “De gevel zouden we voorzien in een soort van geëmailleerd staal, waarbij de kleuren ook overgaan van blauw naar wit en oranjerood. Dat zijn de kleuren die het stadhuis ook heeft.”

Opvallend is dat het dossier van de achterbouw samengevoegd wordt met de herinrichting van het deel van het Possozplein. De parking wordt er omgevormd tot een openbare tuin. Onder de grond komen ook grote waterputten om droge en natte perioden beter te kunnen overbruggen. “Er komt ook een waterpartij waar kinderen kunnen spelen en zitbanken”, klinkt het. “Er is verder ook ruimte voor terrassen en aan de zijkant voor marktwagens. We leggen verder de puzzel hoe de kermis en de markt in de toekomst opgesteld zal worden.”