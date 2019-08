Achtergelaten dieren in beslag genomen

De politiezone Zennevallei heeft in de nacht van zondag op maandag drie honden en twee parkieten in beslag genomen. De eigenaar van de dieren was al enkele dagen afwezig en liet de honden alleen achter in zijn woning in Sint-Pieters-Leeuw. De buren maakten zich zorgen door het aanhoudende geblaf en verwittigden daarop de politie. Dat schrijft Het Laatste Nieuws