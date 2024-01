In de zomer van 2020 keurde de Vlaamse regering de plannen goed voor de vernieuwing van het verkeersknooppunt van de Brusselse Ring en de A201 richting onze nationale luchthaven in Zaventem. In plaats van een veelvoud van diverse op- en afritten zal het verkeer omgeleid worden en op één kruispunt worden samengebracht waar de voertuigenstroom via verkeerslichten afgewikkeld zal worden.

Een hele verandering die op heel wat bedenkingen stuit. “Er is geen enkele garantie dat de capaciteit van de nieuwe voorgestelde wisselaar ten opzichte van de huidige turbinewisselaar de verkeersstromen in de toekomst efficiënter zal kanaliseren”, zegt Patrick Delaunoy van wijkverengiging 1932works. “Het bestaande complex werkt optimaal. Het is ontworpen voor een levensduur van 100 jaar en dus nog goed voor 50 jaar. De Ring zou veel meer gebaat zijn door aanpassingen te doen aan de op- en afritten voor betere aansluitingen zodat er geen conflicten ontstaan. Dat kunnen ze door de Ring te verbreden.”

Delaunoy heeft ook vragen bij de veiligheid. “De opritten van de A201 naar zowel de binnen- als buitenring zullen ook onnodig scherp zijn. En als buitenlandse chauffeurs die van de luchthaven door de GPS de kluts kwijt zijn en door het rode licht rijden, wordt dat sowieso een dodelijk ongeval. Na de bouw van de nieuwe wisselaar zullen bovendien nog evenveel pendelaars dwars door Zaventem rijden tijdens de spitsuren.”

Reactie De Werkvennootschap: "wel veiliger"

Woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap weerlegt dat het nieuwe knooppunt minder veilig zou zijn. “Op zowat alle op- en afrittencomplexen wordt met verkeerslichten of haaientanden gewerkt. De doorstroming willen we met de herinrichting van de Ring in de zone Zaventem verbeteren. Dat is een ander project. Die bruggen kunnen misschien nog 50 jaar mee, maar ze zijn nu op één na tot op de naad versleten en moeten dus sowieso gerenoveerd worden. De turbineknoop is sowieso ook veel te groot. Dat is een gigantische overspanning van bijna 450 meter die niet logisch is en eigenlijk een historische vergissing was. Dit is geschikt voor een knooppunt waar twee snelwegen met elk enkele tienduizenden wagens per dag samenkomen, maar op de A201 rijden dagelijks tussen de 10.000 en 20.000 voertuigen. We brengen de overspanning terug tot ongeveer de helft. Zowel qua groen, ecologie als leefbaarheid zullen we daarmee heel wat winst realiseren voor mens en dier. Liefst 50.000 m3 waterbuffering zal er bovendien voor zorgen dat de wijken in de omgeving niet zullen overstromen bij de volgende waterbom.”

Infomarkt

De Werkvennootschap organiseert op donderdag 18 januari een infomarkt over de plannen, doorlopend van 17 tot 20 uur in het Sint-Maartencentrum (Veldeke 1, Zaventem). Het openbaar onderzoek loopt tot 26 januari. Tot dan kunnen bezwaarschriften worden ingediend.