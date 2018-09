ADIL: integreren begint bij je ‘Beste Buur(T)’

Voor het nieuwe project zoeken de 3 gemeenten buurtambassadeurs. Het concept is eenvoudig: Je stelt je huis open en nodigt je naaste buren uit voor een babbel en je krijgt daarvoor van ADiL een “kletskabas” met daarin mooie uitnodigingen, koffie, thee en koekjes. Volgens de initiatiefnemers zet het project volop in op concrete face-to-face ontmoetingen en mag het belang van een goede buur(t) niet worden onderschat. Voor wie nieuw is in een gemeente en zich wil integreren, maakt een behulpzame buur vaak een wereld van verschil.

Tijdens het netwerkmoment eerder deze week, waar ook de tweede verjaardag van ADiL werd gevierd, werd het project in de verf gezet en vond ook een fijne meezingsessie plaats rond ‘Gelukkig zijn’.