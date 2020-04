Affiche moet zorgverleners sneller aan parkeerplaats helpen

“Verschillende zorg- en welzijnswerkers uit onze zone hebben ons gemeld dat ze heel wat tijd verliezen bij het zoeken van een parkeerplaats”, vertelt de voorzitter van ELZ Druivenstreek Dirk Devroey. “Daarom lanceren we de actie ‘Kort parkeren in de zorg’.”

Inwoners van de gemeentes Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Tevuren kunnen hun privéparking ter beschikking stellen van zorgverleners. “Door een affiche aan je raam of garagepoort op te hangen, geef je zorgprofessionals die in de buurt zorg moeten verlenen de toestemming om te parkeren op je oprit of voor je garagepoort”, verduidelijkt Lukas Schillebeeckx, communicatieverantwoordelijke van ELZ Druivenstreek. “Zorgverleners plaatsen op hun beurt een parkeerkaart in hun wagen zodat bewoners hen kunnen contacteren wanneer ze bijvoorbeeld dringend weg moeten.”

Naast de lokale besturen en de sector steunt ook de politie de actie. “Zorgverleners zullen niet beboet worden wanneer ze parkeren op een plaats waar de affiche ‘zorgverleners welkom’ uithangt”, aldus Schillebeeckx. De affiche kan je downloaden op de website www.elzdruivenstreek.be of op de Facebookpagina van Eerstelijnszone Druivenstreek. Via de gemeente kan je een afgedrukte versie verkrijgen.