Affigemnaar Maudgal nieuwe directeur Belgian Brewers

Krishan Maudgal uit Affligem is de nieuwe directeur van de Belgian Brewers. Met twintig jaar ervaring in de brouwerijsector zal hij vanaf 1 februari één van de oudste beroepsverenigingen ter wereld leiden.

Krishan Maudgal bekleedde al verschillende managementfuncties in de biersector, onder meer bij Alken Maes en de brouwerij van Affligem. Bovendien is hij verantwoordelijk voor het Beer Experience Project in de Brusselse Beurs in samenwerking met Belgische Brouwers. “De brouwerijsector loopt als een rode draad doorheen mijn carrière,” aldus Maudgal. “Bier is voor mij meer dan een beroep, het is een passie.”

Maudgal volgt Nathalie Poissonnier op die sinds september 2018 aan het roer van de Belgian Brewers stond.