In Affligem staat de Kleine Heideweg onder water, vlakbij de plek waar vorige maand heel wat wateroverlast was. Volgens burgemeester Walter De Donder is er nog geen acuut gevaar en worden woningen nog niet bedreigd door het stijgende water. "De zandzakjes liggen klaar en onze dienst noodplanning volgt de situatiie de klok rond op. Zo bekijken we via markeringen op de weg of het water stijgt of daalt", zegt De Donder.