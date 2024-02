Affligem Kermist opnieuw groot succes: “Al die lachende gezichtjes zijn geweldig”

Het is misschien wel één van de laatste nieuwjaarsrecepties van het jaar, maar ook één van de origineelste: Affligem Kermist. De gemeente nodigde afgelopen zaterdag alle inwoners uit voor een uit de kluiten gewassen Vlaamse kermis in de Bellekouterhal met draaimolens, klimparcours, optredens en hapjes en een drankjes. Er werden zelfs bussen ingelegd om iedereen ter plaatse te krijgen.

Vorig jaar mocht Affligem Kermist 4.000 bezoekers ontvangen en ook gisteren was het er over de koppen lopen. “We zijn al verschillende keren geweest en het is geweldig”, zegt inwoonster Caroline Bosteels. “De warmte die je voelt, het vuur, de intrede, het binnenkomen, de hand die je van iedereen krijgt en het effect van die lachende gezichtjes. Dat is zeker voor herhaling vatbaar.” Schepen van Erfgoed Herman Steppe beaamt dat. “Het is echt de sfeer zoals in vroegere tijden. Kermismolens, frietkoten, smoutebollen, de sfeer, de ambiance. En in een chalet kom ja te weten wat er allemaal leeft in Affligem.”

En dat laatste is ook de opzet van Affligem Kermist. “We willen mensen leiden naar het verenigingsleven om ze zo meer en vlotter toegang te laten krijgen tot de gemeentediensten. Wat doen wij? We zijn er voor jou. Wat kunnen we voor jou betekenen? Hoe geraken jullie geïntegreerd? Nieuwe inwoners vinden zo de weg naar het verenigingsleven en de jeugdbewegingen. Dat is gewoon top”, besluit burgemeester Walter De Donder.