Affligem maakt zich klaar voor evacuaties: "Situatie is kritiek"

In de gemeente Affligem is de situatie net als in de rest van de Dendervallei kritiek. Tal van straten rond de Dender en de Bellebeek staan blank. “We hopen dat we niet moeten evacueren, maar we bereiden er ons wel op voor”, zegt burgemeester Walter De Donder aan Radio 2. Onze reporter kon vanochtend met eigen ogen vaststellen hoe de omgeving rond het station van Liedekerke helemaal onder water stond. “Volgens is dat station net als het station Essene-Lombeek niet meer bereikbaar. Ik vrees ook voor het station van Denderleeuw ook afgesneden zal worden.”