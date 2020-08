Affligem neemt organisatie BK nieuwelingen over

Affligem zal in oktober het strijdtoneel vormen voor het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen bij de jongens. Wielerclub de Dr. Tistaertvrienden zal de organisatie op zich nemen. Normaal streden de nieuwelingen eind juli in Velzeke bij Zottegem om de Belgische driekleur.

“Ondanks de vele afgelastingen door het coronavirus heeft dit voor onze club een opportuniteit gebracht”, staat te lezen op de website van de Affligemse wielerclub de Dr. Tistaertvrienden. “Belgian Cycling en Cyling Vlaanderen hebben ons aangeboden om het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen te organiseren. Het zal dus een speciale editie worden van de Affligem Classic.”

De club heeft een mondeling akkoord bereikt met de burgemeester en de politiezone TARL. “Uiteraard zullen we de coronamaatregelen strikt naleven”, benadrukt voorzitter van de Dr. Tistaertvrienden Dirk Vertommen. “Het is een hele eer om voor de eerste keer Belgische kampioenen in Affligem te mogen kronen.” Het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen bij de jongens wordt op zondag 11 oktober gereden.

In buurgemeente Liedekerke zouden dit weekend de aspiranten hun Belgisch kampioenschap rijden tijdens de Liedekerkse Pijl. De wedstrijd is afgelast en zal waarschijnlijk plaatsvinden in oktober in het Henegouwse Saint-Ghislain.