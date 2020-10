Affligem verstrengt maatregelen zelf: geen evenementen en activiteiten tot 8 november

Affligem verbiedt alle activiteiten en evenementen tot na de herfstvakantie en verstrengt de mondmaskerplicht. Die beslissingen neemt de gemeente nog voor de federale overheid extra maatregelen oplegt om het coronavirus in te dijken. Burgemeester Walter De Donder (CD&V) kondigde de maatregelen aan in een brief aan zijn inwoners.

Alle evenementen, sportactiviteiten, culturele voorstellingen en bijeenkomsten van jeugdbewegingen of het verenigingsleven zijn tot en met 8 november verboden. Ook is het verplicht om in de buurt van scholen een mondmasker te dragen. Die drastische beslissingen nam het Affligemse gemeentebestuur op eigen initiatief. “We kunnen niet rond de realiteit en stellen vast dat het aantal positief geteste, besmette en in quarantaine geplaatste inwoners onrustwekkend hoog is,” klinkt het in de brief die burgemeester De Donder verspreidde over de Affligemnaren.

De brief is er sneller dan de nieuwe aangekondigde maatregelen van de federale overheid. Die worden vandaag bekend gemaakt. Wellicht moeten sportwedstrijden plaatsvinden zonder publiek en wordt het aantal toeschouwers bij culturele voorstellingen nog meer beperkt.