Africa Eco Race: Team Feryn Dakar Sport goed op dreef in Marokko

Donderdagochtend lieten de deelnemers van de vijftiende Africa Eco Race het bivak van Mhamid achter zich en werd er koers gezet naar Assa. Het werd een trip van 523 km waarvan 463 km tegen de tijd werd gereden. Team Feryn Dakar Sport uit Kapelle-Op-Den-Bos beleefde opnieuw een uitstekende dag. Donderdagavond waren er dan ook niets anders dan lachende gezichten in het bivak te bespeuren.

Na drie van de twaalf ritten is het deelnemersveld al behoorlijk uitgedund. “Het is dan ook best een moeilijke en zware wedstrijd”, zegt Koen Wauters die vandaag de tiende tijd reed in de open categorie van wagens, vrachtwagens een SSV’s. “Gisteren surften we in de duinen. Vandaag was het werken en lagen de duinen er zwaar bij. Hier en daar afgekapt en zeer cassant. Het was kwestie om tijdens die 40 km duinen bij de les te zijn. Eén keer was ik dat niet helemaal en toen hadden we prijs. Heel even zijn we vastgereden, maar in geen tijd waren we opnieuw aan het rijden. Een ander foutje deed zich voor op een smal paadje waar we even zonder erg voor een pad iets lager van de piste kozen. En net als gisteren was ook vandaag de navigatie best pittig.”

Koen Wauters is tweede bij de wagens en volgt op 33:13 van de leider en teamgenoot Pascal Feryn. Pascal reed vandaag de negende tijd. In de stand is hij zesde algemeen en eerste wagen.

Koen Wauters is zevende en tweede wagen. “Vooraf had ik zo’n stress voor die duinen, maar achteraf bekeken was dat nergens voor nodig”, zegt Pascal Feryn. “Maar die duinen bleven maar komen. Eén keer hebben we ons vastgereden en zat onze neus even in het zand. Gelukkig bleef het beperkt tot blikschade. De radiatorrooster was stuk maar de radiator zelf was gelukkig niet geraakt. Ik ben blij. Zo kan ik mijn gevoel het beste samenvatten. De kleine en een stuk lichtere buggy’s zijn niet te volgen. Die zijn snel, wendbaar en hebben een langere veerweg dan onze Toyota’s. Neen, daar moeten we ons niet op focussen.”

De truck van Tom De Leeuw, Cedric Feryn en Bjorn Burgelman (Ginaf) reed de twaalfde tijd. In de stand schuift het trio op naar de negende plaats en zijn ze tweede vrachtwagen.

Een reportage in ons nieuws.

Foto: Diederd Esseldeurs / Team Feryn Dakar Sport