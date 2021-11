Afrit Ring Vilvoorde-Koninglo drie weken dicht: "extra hinder"

In mei begon de Werkvennootschap met de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de Ring aan de Medialaan en de Tyraslaan. De eerste fase van die vernieuwing is klaar en vanavond verschuift de werfzone naar de andere kant van de Ring. “We gaan de verkeerssituatie daar veiliger maken en dus ook een fiets- en wandelbrug bouwen die onder de Ring zal lopen,” licht Marijn Struyf van de Werkvennootschap toe. “Zwakke weggebruikers zullen zo in de toekomst de Ring kunnen kruisen zonder ook maar één auto tegen te komen.”

De werkzaamheden brengen behoorlijk wat hinder én een grote omleiding met zich mee. “We gaan de afrit Koningslo drie weken afsluiten. Verkeer vanuit Groot-Bijgaarden zal dus tot de E19 moeten rijden om daar via de Buitenring om te keren en de afrit aan de andere kant te nemen,” legt Struyf uit. “We zijn ons bewust van de extra hinder en proberen echt alles klaar te krijgen in die drie weken, want hier huizen behoorlijk wat bedrijven.”

Foto: simulatie nieuwe fiets- en wandelbrug onder de Ring