De afscheidsplechtigheid van Nicole vindt plaats in crematorium Daelhof in Zemst. Heel wat Bekende Vlamingen komen mee afscheid nemen van de zangeres. Onder hen Jo Vally, Miguel Wiels, Christoff, Gunther Neefs, Kristel Verbeke, Marleen Merckx en Jacky Lafon. De plechtigheid is live te volgen via https://daelhof.dienst.live/ceremony/437 . Een verslag zie je maandag in ons nieuws.

Foto's: Jonas Demeulemeester