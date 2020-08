Afsluiting tussen sporen moet spoorlopen ontmoedigen

In het station van Londerzeel heeft spoorwegbeheerder Infrabel een afsluiting geplaatst tussen de perrons om spoorlopen te ontmoedigen. Het gaat om een testproject. In de eerste helft van dit jaar is het aantal spoorlopers gedaald, maar het aantal slachtoffers nam wel sterk toe.

Infrabel plaatste over een lengte van meer dan 300 meter een afsluiting van 74 centimeter hoog tussen de perrons in het station van Londerzeel. “Het is de eerste locatie in België waar we zo’n omheining gezet hebben”, vertelt woordvoerder Thomas Baeken. “De Belgische primeur is niet toevallig voor Londerzeel, want dit station is een hotspot voor spoorlopen. Hier steken gemiddeld zes personen per dag de sporen foutief over.”

De maatregel zal geanalyseerd worden met vier tijdelijke camera’s. “Als de test positief is, gaan we op gelijkaardige locaties ook afsluitingen plaatsen”, aldus Baeken. Toch kan de omheining niet overal geïnstalleerd worden. Er moet bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn tussen de sporen zodat de afsluitingen de treinen niet hinderen. “Bovendien kunnen we ze enkel plaatsen aan stations en stopplaatsen met lage perrons”, gaat Baeken voort. “Het is niet de bedoeling dat spoorlopers opgesloten raken tussen de omheining en het perron en ook het onderhoudspersoneel moet zich snel in veiligheid kunnen brengen wanneer er een trein aankomt.”

Aantal slachtoffers stijgt

In Londerzeel werden ook betonnen wanden aan het einde van het perron geplaatst en ‘New Jersey-blokken’ aan de overweg. “Een test gedurende één week toonde aan dat 46 pendelaars de straat overstaken tussen het spoor en de overweg. Sinds de wanden en blokken er staan, was dat er nog maar één”. Infrabel blijft ook inzetten op de bestaande maatregelen, zoals hotspots omheinen, struikelmatten aanleggen en sensibilserigsacties organiseren.

Het aantal officiële meldingen van spoorlopen daalt voor het derde jaar op rij. Tijdens het eerste semester van 2017 waren er 410 spoorlopers, dit jaar is het cijfer gezakt tot 313”, aldus Baeken. “De lockdown heeft wel een invloed op die cijfers. In maart en april waren er minder pendelaars en logischerwijs ook minder spoorlopers. Na de versoepelingen steeg het cijfer opnieuw.” Het aantal slachtoffers neemt wel toe. Dit jaar eiste spoorlopen al drie dodelijke slachtoffers en zes zwaargewonden. Vorig jaar vielen er in totaal één dode en drie zwaargewonden.