Afval correct aanbieden: kleine moeite, wereld van verschil

“Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ze zijn doorgaans in topvorm, maar hebben ook hun grenzen. Foutief aangeboden afval zorgt voor een extra belasting voor onze afvalophalers en verstoort ook het vlot ophalen ervan aan huis of de doorstroming op het recyclagepark,’ zegt Stephan Verwee, directeur van Intradura. Mensen laten vaak na om papier en karton samen te binden of in een doos te steken, zodat het niet kan wegwaaien. Of ze plakken hun overvolle vuilzak dicht in plaats van hem samen te binden, zodat de afvalophalers hem gemakkelijk kunnen vastnemen. Intradura roept naar aanleiding van de Week van de Afvalophaler ook op om de afvalophalers en recyclageparkwachters deze week eens letterlijk te bedanken. “Maak een tekening, geef hen een ‘mercike’ of steek eens je duim in de lucht”, stelt Stephan Verwee voor. Op de website wwww.houhetnet.be vind je informatie over hoe je je afval correct aanbiedt.