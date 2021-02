Afvalophalers in de vrieskou: "Veel laagjes over mekaar aan en dan gewoon doorbijten"

De vuilnismannen en -vrouwen proberen hun route zo goed mogelijk af te werken. En dat in stevige vrieskou. “Als het zonnetje begint op te komen, dan is het al iets aangenamer om te werken. Maar het is 's morgens heel koud”, zegt Yves De Broijer, een van de afvalophalers die vandaag aan de slag was in Roosdaal. “Vanmorgen was het toch min acht. We beschermen ons met laagjes en goeie handschoenen en dan gaan we de baan op.”

Vooral maandag waren een aantal straten niet ijsvrij waardoor ploegen er het afval niet konden inzamelen. “We vragen aan de inwoners om de volgende keer hun afval opnieuw aan te bieden. Via de Facebook-pagina en de website van je intercommunale kan je dat best in de gaten houden. Daar proberen we elke ochtend een update te geven van wat is gelukt en wat is niet gelukt.” Momenteel worden, op enkele kleine straatjes na, alle huizen opnieuw bediend en met de dooi die dit weekend ingezet wordt, hebben de afvalophalers betere vooruitzichten.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.