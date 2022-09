Agoria Solar Team eindigt na race vol pech als tweede in Sasol Solar Challenge

Het Agoria Solar Team, met daarin twee piloten uit onze regio, is als tweede geëindigd in de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Het Belgische studententeam van de KU Leuven nam voor het eerst deel aan die wedstrijd. Pech en een technisch defect aan de batterij verhinderden de eindoverwinning.