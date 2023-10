Hoog bezoek dit weekend bij aikidoclub Musashi in Halle. Niemand minder dan de Japanse grootmeesteres Mutsoko Minegishi gaf er een masterclass. Dat liet een onuitwisbare indruk na.

Aikidolegende Minegishi geeft masterclass in club Halle

Minegishi heeft een 7de dan en dat is niet zomaar iets. Geen enkele andere vrouw ter wereld behaalde die op één na hoogste graad in aikido. De leden van aikidoclub Musashi waren dan ook maar wat vereerd om haar te ontvangen dit weekend. “Binnen tien jaar praten we daar nog over,” klonk het.

Voor Minegishi is het doel van de krijgskunst duidelijk: “Het doel van aikido is om kracht uit het leven te halen. Zonder aikido krijg ik geen levenskracht. De sport geeft mij vreugde en geluk. Harmonie met andere mensen vinden, is altijd een uitdaging.”

Meer over Minegishi in Halle zie je in RINGtv Sport.