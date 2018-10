Akkoord over nieuwe brandweerpost Dilbeek

In Dilbeek is er eeen akkoord rond de huurovereenkomst voor een nieuwe brandweerpost aan de Ninoofsesteenweg. Dat werd beslist tijdens de raad van de brandweerzone Vlaams Brabant West.

De bouwvergunning voor de nieuwe brandweerpost is intussen al uitgereikt. Nu is het nog wachten op de gemeenteraad van Dilbeek. Die moet het ontwerp van de huurovereenkomst nog goedkeuren tijdens haar volgende zitting.

Het Dilbeekse gemeentebestuur liet in 2015 al een ontwerp tekenen voor de omvorming van het oude gemeentehuis aan de Ninoofsesteenweg tot een nieuwe brandweerkazerne. Die nieuwe kazerne moet de verouderde post aan de Heetveldelaan vervangen. Door een verschuiving in het politieke landschap werden de plannen in de koelkast gestopt. Open Vld was namelijk niet voor de investering te vinden, maar lijkt nu toch geen bezwaar meer te hebben tegen de plannen.

Als er nu geen bijkomende problemen meer opduiken, kan de nieuwe kazerne binnen 2 jaar een feit zijn.