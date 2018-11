Akten voor verkoop woning binnenkort alleen nog maar geldig in het Nederlands

Wanneer je een huis koopt in Vlaanderen, moet de akte voortaan verplicht in het Nederlands opgesteld worden. Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) heeft een ontwerp van decreet klaar dat die regel vastlegt.

Vooral in de Rand kiezen verkopers of kopers regelmatig voor een akte in een andere taal. Dat mag dus binnenkort niet meer.U kent het misschien wel: je verkoopt je huis aan iemand die een Franstalige notaris heeft en bijgevolg is de akte in het Frans opgesteld.Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Weyts wil komaf maken met notarissen die aktes voor de verkoop van een woning opstellen in het Frans.

De aankoop van een grond of een woning is vaak het eerste contact tussen de anderstalige nieuwkomer en de Vlaamse overheid en de minister wil bij dat eerste contact meteen duidelijk maken dat de voertaal in Vlaanderen het Nederlands is.Officële akten kunnen enkel nog worden neergelegd in het Nederlands. Dat lijkt me de evidentie zelve, gezien de bestuurstaal het Nederlands is,” aldus Weyts. “We kunnen niet enerzijds een kordaat integratiebeleid voeren en zeggen dat mensen Nederlands moeten leren, en aan de andere kant zeggen dat officiële documenten in een andere taal mogen worden opgesteld.”

Akten die voortaan niet in het Nederlands opgesteld zijn, zullen niet meer rechtsgeldig zijn. Het decreet moet nog voor de verkiezingen goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement.