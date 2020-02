Al 700 interventies voor brandweer door storm Ciara

“Om half vier vannacht stond de teller op bijna 700 interventies”, klinkt het bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Zonder extra oproepen, zijn alle interventies met impact op de openbare weg afgewerkt. Aan de daken beginnen we, om veiligheidsredenen, pas vandaag overdag.”

Het aantal schadegevallen kan mogelijk nog oplopen, want ook vandaag zijn er nog hevige rukwinden. “Vanochtend tussen 6 en 7 uur zijn er nog rukwinden tussen 75 en 100 kilometer per uur gemeten”, meldt Frank Deboosere op Twitter. De ochtendspits verloopt momenteel nog vlotter dan verwacht. “Het is voorlopig een vrij normale ochtendspits op de weg. Wel worden er later problemen verwacht ten zuiden van Brussel, want alle wegen in het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud zijn dicht”, aldus Hajo Beeckman.

Foto: ZVBW