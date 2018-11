Frank Vercauteren is niet langer coach van Al-Batin uit Saoedie-Arabië. De Dilbekenaar is ontslagen na tegenvallende resultaten.

Het verblijf van Vercauteren in Saoedie-Arabië duurde amper 4 maanden. Vercauteren sprokkelde met Al-Batin maar 4 punten in 7 wedstrijden en mag nu al zijn koffers pakken. Vorig seizoen kon Vercauteren in ons land nog de promotie afdwingen met Cercle Brugge.