Al zeven gemeenten geven negatief advies voor nieuwe vergunning Brussels Airport

Al zeker zeven gemeenten geven een negatief advies voor de nieuwe omgevingsvergunning van Brussels Airport. Het gaat om de vijf noordrandgemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, en Wemmel, en ook om Steenokkerzeel en Kortenberg. De gemeenten verzetten zich onder meer tegen het feit dat de vergunning eeuwigdurend zou zijn en vinden dat de impact op het milieu en omwonenden onvoldoende onderzocht is.

Op 8 januari liep het openbaar onderzoek naar de vergunningsaanvraag van Brussels Airport af. Een maand later geven al zeker zeven gemeenten een negatief advies. Eén ervan is Steenokkerzeel. “We willen een statement maken en vooral niet dat er een omgevingsvergunning van onbeperkte duur wordt afgeleverd, omdat er nog heel wat werkpunten zijn. We zitten ook met grote verkeersassen die nu al verzadigd zijn,” argumenteert schepen van Milieu Marleen Ral.

Hoe de luchthaven die extra verkeersdruk precies wil opvangen, vinden de gemeenten niet terug in de aanvraag. Hetzelfde geldt voor de milieu- en geluidsoverlast. “Het dossier zit vol gaten. Het is bijna het moedwillig minimaliseren van hinder,” stelt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “Men gaat er vanuit dat er vandaag geen hinder dus. Wij willen dat Brussels Airport z’n huiswerk goed doet, anders dreigt er een vernietiging van de hinder en dat zou een nooit geziene chaos met zich meebrengen.”

Verharding

De gemeente Steenokkerzeel vreest ook extra beton en asfalt. Volgens de gemeente zal de verharding op de luchthaven met zestig voetbalvelden toenemen. “En dat terwijl wij onze inwoners oproepen om net te ontharden. Bovendien vrezen we ook extra vervuiling van onze waterlopen. Er is al een lopend dossier in onze gemeente rond PFAS,” zegt Ral.

Vlaams minister Zuhal Demir heeft tot eind maart de tijd om een beslissing te nemen over de vergunning. Al kan die termijn maximaal zestig dagen verlengd worden, tot eind mei.

Op de foto: schepen Marleen Ral