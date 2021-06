Het Affligemse autocarbedrijf Rantour levert al zestien jaar de chauffeur voor de Rode Duivels. De voorbije vier jaar is Alain Beeckman de vaste chauffeur van de nationale ploeg. “Het is een eer om met het team rond te rijden”, glundert hij.

Alain van Rantour is vaste buschauffeur voor Rode Duivels

Alain brengt tijdens het Europees kampioenschap de nationale ploeg van het trainingscentrum in Tubeke naar de luchthaven in Zaventem en terug. “Dat gebeurt onder politie-escorte”, vertelt de buschauffeur van Rantour. “Op weg naar de wedstrijd is de groep altijd gefocust, maar na een overwinning mag de sfeer wat losser”.

Vanavond in ons nieuws geeft Alain een rondleiding in de Rode Duivelsbus.