Albanese bende met drugslab in Zaventem veroordeeld

Acht leden van een Albanese drugsbende zijn veroordeeld tot effectieve celstraffen tussen de drie en negen jaar. De bende produceerde zelf cocaïne en had onder meer een drugslaboratorium in Zaventem.

In 2019 kwam de federale gerechtelijke politie van Leuven de bende op het spoor, nadat leden verdacht grote hoeveelheden aceton kochten. Dat is een vloeistof om cocaïne mee te maken. Na maanden speurwerk viel de politie op vijftien adressen binnen. De agenten vonden daarbij 770 kilo cocaïne, vuurwapens en bijna 600.000 euro aan cash geld. “Die inbeslagname is belangrijk, want de 770 kilo cocaïne had een straatwaarde tussen de 20 en de 40 miljoen euro,” lichtte Lieve Craps van de federale gerechtelijke politie van Leuven een paar maanden geleden al toe bij onze collega’s van ROBtv.

De bende had één van z’n drie drugslabo’s in de Van Parijslaan in Zaventem. “Specifiek in deze zaak is dat het gaat om de productie van cocaïne en niet alleen om het verhandelen van drugs. Dit is toch wel een vrij nieuwe werkwijze in ons arrondissement,” meldde Sarah Callewaert van het parket Leuven.

De bende moest deze week voor de correctionele rechtbank van Leuven verschijnen. De leden krijgen effectieve gevangenisstraffen tussen de drie en de negen jaar.

