Albert Heijn opent nieuw warenhuis vlakbij A12 in Londerzeel: “Goed voor veertig extra jobs”

Warenhuisketen Albert Heijn opent in maart een nieuwe winkel op de site van de vroegere gekende speelgoedzaak Toys Tempel, vlakbij de verkeerslichten aan de A12 in Londerzeel. “Het gaat om een van onze grotere Albert Heijn-filialen met 1.700 m vierkante meter winkelruimte. Er moeten 40 nieuwe jobs worden ingevuld, we zijn volop aan het aanwerven”, zegt woordvoerder Ann Maes van.

Met de komst van de nieuwe winkel van Albert Heijn, krijgt de site van Toys Tempel Londerzeel een nieuwe invulling. De gekende speelgoedzaak werd in 2022 na een grote uitverkoop stopgezet. Nu wordt er op de site een warenhuis van Albert Heijn gebouwd. “Londerzeel was voor ons een zogenaamde blinde vlek. We merkten al langer dat heel wat van onze klanten in het Albert Heijn-warenhuis in Mechelen afkomstig zijn uit Londerzeel. Ook Willebroek krijgt heel wat klanten uit de regio Londerzeel over de vloer. Sowieso is de as Antwerpen-Brussel langs de A12 en E19 voor ons een interessante locatie”, zegt woordvoerder Ann Maes.

In de winkel kunnen 40 mensen aan de slag. “Het gaat om allerlei jobs: teamleiders, een kwaliteitsmedewerker, mensen voor het onthaal, de kassa, de vulploeg, verkopers voor de afdelingen brood- en banket en groenten en fruit, enzovoort. We mikken voor de opening van het warenhuis in Londerzeel op maart 2024”, aldus Maes. In onze regio opende Albert Heijn eerder al filialen in Wemmel, Ternat, Zaventem, Sint-Pieters-Leeuw, Merchtem en Vilvoorde