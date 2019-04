Algen teisteren kasteelvijvers

Een bruine smurre aan het wateroppervlak die op sommige een heel onaangename geur verspreidt. De kasteelvijvers zijn de laatste dagen niet de idyllische plekken die ze zouden moeten zijn. Het Agentschap Natuur en Bos onderzoekt hoe de algenplaag is kunnen ontstaan.

"Het is een vreemd fenomeen in onze vijvers, de algen zijn plots beginnen groeien met aanzienlijke vissterfte als gevolg. We vermoeden waterkering aan de oorzaak ligt, waardoor slib van de bodem aan het oppervlak gekomen is. Het is helaas geen fraai zicht momenteel," zegt regiobeheerder Wim De Maeyer.

Foto: Twitter Wim De Maeyer