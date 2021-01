Alle hens aan dek in Asse voor Week van de Tulp

Goed nieuws voor wie de lente al in huis wil halen, want met de jaarlijkse Week van de Tulp is het tulpenseizoen weer begonnen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Asse weten ze hoe je de mooiste tulpen teelt. Bij bloemenkwekerij Anthea in Asbeek kweken ze al vijf generaties lang tulpen.