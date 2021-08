Alle hens aan dek bij landbouwers: ‘Hopelijk heeft regenval geen zware gevolgen voor de oogst’

Augustus wordt wel eens de oogstmaand genoemd. Bij heel wat landbouwers is het momenteel alle hens aan dek, want de overvloedige regen kan gevolgen hebben voor de oogst.

De voorbije dagen bleef het droog. Ook komend weekend wordt er geen neerslag voorspeld. En dus rijden op veel akkers pikdorsers rond. Ook landbouwer Johan Felis uit Dworp is zijn tarwe en spelt aan het oogsten. “De meeste gewassen waren al rijp, maar hebben nog twee weken zware regenval moeten doorstaan”, vertelt de landbouwer. “Hopelijk valt het vochtgehalte mee. Gelukkig is er nog geen schot in de buurt, want dan zou de bakkwaliteit van tarwe achteruit gaan.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.