Alle leerlingen kunnen op 1 september voltijds naar school

Het schooljaar zal op 1 september voor alle leerlingen van kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs van start gaan. Dat is onderwijsminister Ben Weyts overeengekomen met de onderwijswereld en de experten. “Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling, maar echt afstandsonderwijs is enkel een alternatief wanneer de veiligheidsvoorschriften dat vereisen”, klinkt het. Na de eerste week kunnen er aanpassingen komen, die invloed hebben op leerlingen uit het secundair onderwijs.

Dit schooljaar start met code geel. Concreet betekent dat op 1 september de lessen starten voor het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Leerlingen zullen vijf dagen per week naar school kunnen. In de klas moeten alle leerlingen vanaf 12 jaar een mondmasker dragen. Tijdens de pauzes en sportactiviteiten mogen de maskers af. Ook zijn er strengere regels over de toegang van derden tot scholen en buitenschoolse activiteiten.

Na de eerste schoolweek kan in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, overgeschakeld worden naar code oranje. Dat heeft invloed op de lessen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. “De klassen zullen gehalveerd worden, waardoor de ene helft aanwezig is op school en de andere niet”, licht Ben Weyts toe. “Die leerlingen zullen dus week om week naar school gaan.” Ook het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs zal overschakelen naar die regeling.