Alle ogen zijn gericht op mogelijke wateroverlast: Code Geel in Vlaams-Brabant

De wateroverlast in onze regio neemt toe. Het KMI kondigt Code Geel af in onze provincie, wat betekent dat er nog veel nieuwe neerslag op komst is. Wat begon met meldingen over het alarmerende waterpeil van de Bellebeek in Essene (Affligem), deint nu ook uit naar het Pajottenland. Intussen is in Londerzeel het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, want ook daar zijn straten afgesloten door wateroverlast.

In Affligem is onder andere de Driesstraat ondergelopen (zie foto). In Londerzeel is de Maldersesteenweg opnieuw afgesloten voor het verkeer. Ook op andere locaties in de gemeente is er wateroverlast. De crisiscel is er bijeen. Ook in Herne, Bever, Pepingen en ook in Merchtem zijn straten ondergelopen.

Het aantal interventies bij de brandweer loopt ook stilaan op. Intussen behandelde de zone Vlaams-Brabant West rond 15u al 120 oproepen, 94 in onze regio en 26 in de Hulpverleningszone Oost. "De zwaartepunten liggen vooral in Affligem en Londerzeel," klinkt het. De brandweer laat weten dat de verdeling van zandzakjes via de technische diensten van de lokale besturen verloopt.

De gemeente Lennik en ook Sint-Pieters-Leeuw bijvoorbeeld, nemen preventieve maatregelen door het uitdelen van zandzakjes. Wie er nodig denkt te hebben, kan die tot ophalen bij de technische dienst.