De beslissing van het kernkabinet om het Brussels parket te laten leiden door een Franstalige, is een slag in het gezicht van alle bekwame Nederlandstalige magistraten. Dat stelt Kristien Van Vaerenbergh, Lenniks N-VA-Kamerlid en voorzitster van de commissie Justitie. “De regering-De Croo voert hiermee de door het Grondwettelijk Hof vernietigde regeling gewoon weer in. Ik noem dat schaamteloos,” zegt ze.

Alleen Franstalige procureur des Konings in Brussel: "Slag in het gezicht"

De functie van procureur des Konings van Brussel staat al jaren vacant. Nu besliste het kernkabinet dat die functie moeten worden ingevuld door een Franstalige magistraat. “Op deze manier kan een Nederlandstalige nooit in aanmerking komen voor deze topfunctie binnen het tweetalige arrondissement,” klinkt het bij Van Vaerenbergh. “Zelfs de huidige waarnemende procureur des Konings wordt zo aan de kant geschoven, puur omdat hij Nederlandstalig is. Dat is pure discriminatie.”

De regeling dat de functie exclusief voor een Franstalige was, volgde uit de zesde staatshervorming. Het parket Halle-Vilvoorde, dat toen nieuw was en een eentalig Nederlandstalige regio is, kreeg toen logischerwijze een Nederlandstalige procureur des Konings. “Als compensatie eisten de Franstaligen dat het tweetalige Brussel voor altijd een Franstalige procureur des Konings kreeg,” legt Van Vaerenbergh uit. “Cd&v, Open VLD, Vooruit en Groen toonden geen verzet tegen deze absurde eis. Toen niet en nu nog niet, al heeft het Grondwettelijk Hof de regeling vernietigd wegens discriminatie van Nederlandstaligen.”

Voor N-VA moet er bepleit worden dat er afwisselend een Franstalige en een Nederlandstalige procureur des Konings van Brussel komt. N-VA legde daar een wetsvoorstel voor neer waarin ook opgenomen is dat alle topmagistraten tweetalig moeten zijn in Brussel. Dat voorstel werd zonder debat weggestemd. “Vijf jaar lang was de benoeming geblokkeerd omdat het Grondwettelijk Hof terecht vond dat Nederlandstaligen gediscrimineerd werden. Dat veegt de regering-De Croo nu gewoon van tafel. Dit zal ongetwijfeld opnieuw aangevochten worden,” aldus Van Vaerenbergh.